新興分局前金派出所員警於今日下午17時30分許巡邏時，見七賢路、新盛路口有一輛自小客車逆向違規，員警見狀想將車輛攔下盤查，當時駕駛假意配合員警，還搖下車窗想將證件給員警開單，不料後來趁員警不備時加速逃逸，員警尾隨在後，直至中華、力行路口時，警員見逃逸車輛陷於車陣中，下車並朝右車頭開一槍，過程中逃逸駕駛硬闖突破，波及到旁邊另一輛汽車造成後保險桿損毀，而駕駛繼續往北逃逸。

員警持續尾隨至楠梓區軍校路，目前通報各分局加大取締，持續追緝中，盡快逮捕逃逸駕駛。