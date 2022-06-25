陳彥允（前排中）身旁有一群多年來默默支持他的音樂夥伴全力相挺。（陳俊吉攝）

陳彥允如今越來越開朗，生活也過得更踏實。（陳俊吉攝）

陳彥允如今越來越開朗，生活也過得更踏實。（陳俊吉攝）

陳彥允（NIKA）2020年底因踹倒共享機車遭網友撻伐，沒多久便離開一手栽培出道的老鷹音樂。事發後他沈寂一年多，近日接受本報專訪，首度還原老鷹老闆李亞明與他談解約當時情形：「我哭得一把眼淚一把鼻涕，但我們有默契就是他要放手讓我出去走一遭，亞明哥給了我所有情緒一個出口，讓我歸零、重新看到自己。」雙方合約還沒到期仍和平分手，李亞明包容孩子放手飛。

陳彥允出道後接連推出《允文允舞》、《極樂世界》專輯，並與畢書盡、李玉璽合組「老鷹三少」爆紅；回首過去，陳彥允珍惜老鷹像一個大家庭般保護他，「我一直以來在家裡被寵、被照顧，導致有一些心裡的想法我找不到方式去溝通，久了看不到未來方向，走鐘行徑完全不關他們（老鷹同事）的事」。

陳彥允當年從南投隻身北上，李亞明將他當成自己的孩子般照顧，無形中讓他對這位長輩產生依賴，如今離開老鷹，陳彥允坦言內心像少了一塊重要的東西，「一直很想去找亞明哥，但我沒有，不過也因為這樣，讓我學著不要依賴他，等到有一天我真的靠自己做出了什麼成績再回去」，仍不時與昔日好兄弟李玉璽、畢書盡傳簡訊關心。

陳彥允懊悔踹共享機車一事浪費社會資源，影響公司運作也對不起很多粉絲，一年多來他甚至躲在自己的殼裡不敢面對，「我當時喝高梁真的太醉，事後發現已經來不及，我之前那麼努力做音樂，都沒有那一腳這麼受到注意，突然間酸民全都來批判我，我又是個經不起人家攻擊的人，只能把整個人關起來，不要反擊不要解釋」。他自認有躁鬱傾向，沒看醫生也沒吃過藥，靠哭出眼淚或靜坐走出低潮。

他去年短暫離開唱片圈，遇到以前玩音樂的好兄弟，鼓勵他勇於面對過去，加上新東家WANMEI伙伴力挺，陳彥允決定走回幕前，以「NIKA」為名推出新單曲〈靠北圈〉；這段時間他和出道前交往又分開的模特兒女友復合，也計劃兼職打工維持生計；31歲的陳彥允如今想法更成熟，爸媽經常北上探望，媽媽前些日子還拿了芒果上來給兒子吃，感性的陳彥允收到母親的愛心淚流不止，自勉踏實過日子讓爸媽放心，「他們的愛一直在我心裡」。