人不可貌相!泰國一名臉皮極薄的男子日前在餐廳搭訕正妹不成，一氣之下將飲料淋在對方頭上，不過劇情360度大反轉。女子一個箭步衝上前揍了他一頓，事後才知道她是前泰拳選手沙埃亞（Pareploy Saeaia）。

綜合外媒報導，35歲男子馬里詹(Chainarong Mareejan)當晚在夜店嗨完到一家餐廳吃飯，沒想到被隔壁桌正妹沙埃亞（Pareploy Saeaia）深深吸引，他主動上前要了電話，卻遭到婉拒，不知道是酒氣還沒退還或是缺乏被拒絕的勇氣，馬里詹惱羞成怒將飲料往女子頭頂澆下去，還自以為帥氣把杯子往後一扔離場。

事實上，這名擁有精緻五官、姣好身材的正妹可是大有來頭，13歲開始苦練泰拳，前前後後參加全國50場比賽，一舉橫掃10項勝利，是貨真價實的運動員。這下男子踢到鐵板，泰拳正妹沙埃亞手刀衝上前將男子痛毆一頓，用最基本的腿法嚇得他落荒而逃，更嗆聲「看你多硬，打我啊!」

報導指出，兩人最終都免不了法律責任，男子因將飲料倒在對方身上以及打架被罰500泰銖；女子也因襲擊被罰約1,000泰銖。

沙埃亞事後接受訪問時表示，「我有權為自己發聲，不容許任何人這樣羞辱我。」去年(2021)退出選手身分轉往教學工作，她致力於推廣泰拳到校園，讓女孩有能力、有自信能保護自己免於性暴力。