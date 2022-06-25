高雄一名5個月大男嬰尿道感染、16日到高雄榮民總醫院就醫，因快篩呈陽，入住專責病房，18日快篩轉陰，家屬擔心遭病房同住確診者感染，要求驗Pcr遭拒，投訴媒體。高榮表示，男嬰住院過程主要症狀皆有適當處理，但在解隔流程上未盡說明，會檢討。衛生局表示，男嬰24日又出現發燒症狀，再次採檢PCR呈陽性，目前仍持續住院治療中，相關細節指揮中心會進一步釐清。

男嬰家屬表示，孩子16日尿道感染發燒到39.6℃緊急就醫，快篩呈陽性，但18至20日連3天快篩卻是陰性，他們想請院方做PCR確認是否為偽陽性，但遭到院方拒絕。後來，病房住進一對確診的母子，但房內未有隔離設施，3天後男嬰與媽媽又都確診。

高榮表示，他們針對此案的診斷是依中央疫情指揮中心指引，快篩陽性加上2次急診就診及呼吸道症狀，建議住院治療，過程都有針對症狀適當處理。但可能醫院同仁對於整個解隔流程未善盡說明，造成家屬誤解，院方深感抱歉，將會檢討改善，也加強醫師的管理教育。

高榮強調，入院診斷是依標中央疫情所訂以快篩做為確定診斷之標準，若快篩陽性，即啟動確診之臨床作業流程，而本5個月大男嬰即屬有呼吸道症狀合併快篩陽性確診狀況，此點毫無爭議。院方依醫療常規及衛福部規定，給予妥適明確的照護，後續再依臨床症狀及隔離規定完成解隔，之後就泌尿道感染的問題持續給予治療。

針對患者後續照護，高榮強調，所有照謢人員皆採高強度的防護措施並採隔日篩檢，以確保住院期間任何病患之安全。檢測陽性轉陰性再轉陽性在臨床上時有所聞，並非特例，其原因或存在於患者個體之差異。臨床上重視的是如何在轉陽性的時間即時發現，早期給予治療。高榮醫護人員秉持高警覺的態度，針對男嬰病情予以密切追蹤，於病況有變化時候即予妥適的處治。