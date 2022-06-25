王渝萱（左）與許乃涵在《小藍》飾演母女。（粘耿豪攝）

王渝萱（左）在《小藍》中有多場激情戲。（北影提供）

入選本屆台北電影節國際新導演競賽的台灣電影《小藍》今（25日）舉辦世界首映，導演李怡芳率片中「母女檔」王渝萱、許乃涵及「四帥」周詠軒、葉廷騏、張洛偍、李彥承出席。電影以青少女情慾探索為主軸，是導演首部劇情長片，李怡芳坦言首度和觀眾一起看片相當緊張，讚女主角王渝萱是個聰明、有天分的演員，片中有著「怪物少女等級的演出」。

《小藍》探索女性自我認同，透過多面向的情慾描寫，直視女性逐漸擺脫依附男性評價的覺醒。王渝萱在片中飾演懵懂少女小藍，和校草發生第一次，卻因私密照外流，讓校園生活崩解，談起印象深刻的花絮，王渝萱笑說：「有一場拔腋毛的戲，因為我本身有除毛，美術組竟生出一碗腋毛給我假裝在拔，真的犧牲超大。」還有她和葉廷騏在海邊的激情戲，葉廷騏表示：「因為有沙子和石頭，加上海邊沒什麼安全感，又是第一次拍床戲，緊張到好幾次喊卡後忘記把褲子拉起來。」

飾演小藍媽媽的許乃涵，詮釋少見的非典型地方媽媽熟女，更有背部全裸的大尺度激情演出，身為激情戲專業戶的她，面對裸露戲毫無包袱，不過她卻表示《小藍》是從影最大的尺度，「〈像天堂的懸崖〉是第一次拍攝情慾戲，當時很緊張，但這次是放在大螢幕上，萬一有巨大的屁股就糟糕了」，甚至在片中因為穿著丁字褲拍攝有痕跡，索性脫掉只遮重點部位拍攝，「整個意境是希望呈現出中年女性有點落寞的感覺，不要看起來有刻意遮掩的部分」，可說是相當敬業。

許乃涵和性格男星周詠軒有多場激情戲，導演讓2人事先各自泡澡「暖身」，呈現出激烈運動後的紅潤感，許乃涵笑說：「我第一次拍戲在現場泡澡，很奇妙，但因為拍之前內心有很多設定，的確有把理智線泡掉，變得比較鬆。」許乃涵爆料自己泡了20分鐘，在裡面還吃了泡麵，出來發現周詠軒竟然還在泡。

演出小藍炮友的張洛偍，因為看起來「很純淨」被相中演出，張洛偍形容自己角色：「他是普通上班族，他的出現對小藍應該是蠻重要的事情，謝謝導演願意拍出青少年的故事，希望大家可以多支持。」李彥承片中飾演「兔子」，默默暗戀小藍，李彥承害羞表示：「兔子是一個在學校被霸凌的高中生，遇到小藍後，有些不同的轉變，今天要第一次看片，我很緊張，非常緊張。」

該片預計今年年底上映。2022第24屆台北電影節在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行中，欲購買票券可前往影展現場或OPENTIX兩廳院文化生活，影展期間除了145部影片輪番映演，亦有許多精彩活動，詳情請密切注意台北電影節官方網站、Instagram、FACEBOOK粉絲專頁。