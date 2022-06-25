25日在台北和平館進行PLG總冠軍賽G4，有了滿場7000名球迷全力聲援，台北富邦勇士靠著瓊斯24分，辛特力也有22分、17籃板及6助攻，最後以128比110輕取新竹街口攻城獅，在今年總冠軍賽搶下3勝1敗聽牌優勢，接下來G5在27日回到新竹縣立體育館舉行。

宛如前役翻版，朱雲豪開打沒多久就吞3犯，富邦隨即靠著凶猛三分火力取得領先，不過攻城獅也有高國豪、宋宇軒兩人火力支援，努力保持差距不被拉開，首節打完，富邦37比34領先，富邦以辛特力11分最高，高國豪也有11分進帳。

由於攻城獅沒了田浩、林明毅兩名後衛，只能依賴高國豪掌控組織，但他在上半場還剩5分鐘吞下第3犯，只能退場休息，幸好攻城獅換成林宜輝與布魯斯巫獅追分，打完上半場，攻城獅65比71落後，兩隊半場以高國豪攻下14分最高。

富邦下半場開始打出6比0，擴大領先到12分，隨後更靠攻城獅接連失誤，取得100比84大幅領先，攻城獅此時才把前面都沒上過場的隊長李家瑞換上來，可是打到這節還剩1分15秒，林志傑更在場上跟布魯斯巫獅爆發激烈口角。

裁判重看慢動作後，吹了林志傑1次技術犯規，也引發滿場球迷不滿，卻激起富邦更高昂鬥志，一度靠著石博恩灌籃擴大領先到18分，打完前3節，富邦104比87領先；富邦末節一開始再次擴大領先到22分，情勢看來對攻城獅很不利。

就算攻城獅比賽還剩7分多鐘，重新把辛巴換上場，卻還是沒辦法阻擋富邦繼續擴大領先差距，打到最後5分鐘，曾祥鈞的上籃，幫助富邦123比97大幅領先，比賽勝負幾乎提前底定，攻城獅只能眼見富邦在自家主場宣告提前聽牌了。