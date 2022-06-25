新北市板橋區47歲陳姓男子日前違反保護令闖入姊姊住家，用水果刨刀刺傷外甥女，隨後立即到派出所投案，警方依法將陳男移送檢方偵辦，複訊後裁處陳男限制住居，無保飭回。外甥女獲悉後在臉書抱怨，台灣法律有用嗎？警察有用嗎？海山警分局說明，偵辦過程一切依法辦理，絕無偏袒與延誤。

據了解，陳男為祖產分配問題與手足不睦，屢次暴力侵擾姊姊及其家人，年前姊姊一家已獲核發保護令，本月21日上午陳男無視保護令闖入姊姊住處，大吵大鬧後，持水果刨刀刺傷外甥女，所幸僅手臂皮肉輕傷。

陳男隨後自行到派出所投案，並交出作案用水果刨刀，警方立即以違反家暴法及傷害、強制罪嫌偵辦，偵訊後移送新北地檢署，檢方複訊後，裁予限制住居處分。

外甥女獲悉舅舅僅被限制住居，上網抱怨台灣法律，攻擊人不到24小時就放出來，並質疑警方接獲報案，竟未派員到場處置。

海山分局說明，當日上午10時110接獲被害人報案，10時1分分局接獲勤務中心派案，立即通報派出所派員前往，10時5分員警正欲出勤，陳男已抵達派出所並自述犯案，員警初步了解後，10時7分打電話與被害人確認，過程並無延誤。