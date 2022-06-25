影帝梁朝偉27日即將迎來60大壽，近日他到日本出席殿堂級設計師山本耀司的2023春夏時裝秀，兩人還在後台合照，而他沒有過多修飾的鏡頭下，真實狀態引起熱議。

梁朝偉近日受邀觀賞山本耀司的2023春夏時裝大秀，他也在後台和山本耀司合照，而在沒有濾鏡和修圖的鏡頭下，雖然難免看得出些許歲月的痕跡，但氣色看起來相當好的梁朝偉，完全不像要60歲了，依舊帥氣有型，令人驚艷不已。

梁朝偉和山本耀司合照。(圖／取自追夢人梁朝偉影迷會微博)

梁朝偉真實狀態曝光。(圖／取自追夢人梁朝偉影迷會微博)

山本耀司這次的時裝大秀，有許多日本一線男星都擔綱模特兒力挺，包含伊藤英明、大澤隆夫、遠藤憲一、加藤雅也、龍星涼等，而梁朝偉受邀看秀。

梁朝偉不僅擁有帥氣外型，演技也相當精湛，曾5度奪下金像獎影帝、3度拿到金馬獎影帝，更得過坎城影展、、亞洲電影大獎影帝，以深厚的演技和內斂深沉的魅力，深受大眾喜愛。去年梁朝偉憑著漫威電影《尚氣與十環傳奇》，再創演藝事業高峰，雖然不時被指有些憔悴顯老態，但不少人都認為自然老去很正常，大讚他男神魅力絲毫不減。