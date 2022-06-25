陽明交通大學跨領域設計科學研究中心（TDIS）師生團隊打造的原型屋「台灣厝－1 House for All」，遠赴歐洲參加永續綠建築能源屋十項全能大賽，比賽於今(25)日傳出捷報，獲得「建築項目」金獎與「創新項目」銅獎雙料大獎。

德國烏珀塔爾大學於本月10日至26日主辦「歐洲盃太陽能十項全能綠建築競賽」，陽明交通大學跨領域設計科學研究中心主任曾成德帶領職員、學生、技術人員、專業顧問組成台灣隊參賽。競賽期間，需在10天內建造一棟由台灣隊設計的兩層樓綠能住宅，依競賽規範完成任務，以感測裝置蒐集能耗數據、舉辦晚宴，並於25日舉辦臺灣文化日，在參賽的80支國際隊伍中，有18隊進入決賽，台灣是唯一亞洲隊伍。

陽明交大表示，「歐洲盃太陽能十項全能綠建築競賽」是以學生為主體的國際競賽，比賽目的在於促進城市環境能源轉型，而參賽團隊必須處理3項當代建築任務，其中包含：翻新和擴建、縮小差距和增加樓層，得設計、建造、運作由具高效性的可再生能源，作為電源的創新建築。

陽明交大指出，強調永續環境、再生能源、循環經濟、青銀共居、都市再生、老屋改建的「台灣厝」，拿下雙料大獎的時刻，贏得在場所有人的起立鼓掌，也讓團隊成員爆哭，因為此次「1 House for All」遠征歐洲，因疫情肆虐、運輸艱鉅、物價飛漲，可謂困難重重，透過各部會、贊助企業及社會善心人士的大力協助與奧援才能完成艱難任務。

校方對於師生團隊獲獎感到十分榮譽。陽明交大提到，獲得大獎是代表主辦單位德國、歐盟及全球永續專家評審，對台灣學子與所有產官學研合作夥伴們的極高度肯定。