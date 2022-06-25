該名騎士在重機界很有名氣，IG累積1.5萬名粉絲，經常曬出追焦照，還說「我願意牽著你，一直到永遠」甚至自創服裝品牌，如今逝世讓粉絲難過。（翻攝自本人IG、讀者提供）

苗栗今（25）發生1名重機騎士在車聚時突失控撞向路邊機車，重機當場斷成兩截，騎士噴飛當場身亡，據悉該名閻姓騎士在重機界很有名氣，IG累積1.5萬名粉絲，而他在去年就曾寫下1247字「遺書」，字字句句對親友傳達支持他騎車的感謝，還提到「會不會哪一天，我說往哪裡騎，到了才發現目的地是天堂」，讓網友相當鼻酸。

該名閻姓騎士在去年6月15日就在Instagram上寫「在台灣騎車，你不去撞別人，別人也會來撞你，我其實有在騎車的當下，我都一直在想會不會哪一天，我沒辦法跟心愛的人道別」，還說會不會哪一天「說往哪裡騎，到了才發現目的地是天堂，會不會哪一天，說好幾點回家，卻再也回不了家」，於是他決定預寫1封遺書「如果哪天我走了，這篇文能讓大家記得我」。

他在去年就曾寫下1247字「遺書」，字字句句傳達對親友支持他騎車的感謝，還提到「會不會哪一天，我說往哪裡騎，到了才發現目的地是天堂」，讓網友相當鼻酸。（翻攝自當事人IG）

他在去年就曾寫下1247字「遺書」，字字句句傳達對親友支持他騎車的感謝，還提到「會不會哪一天，我說往哪裡騎，到了才發現目的地是天堂」，讓網友相當鼻酸。（翻攝自當事人IG）

他在文章中提到「每一次跨上車就是一次賭博，也很慶幸自己還平平安安的活到21」，還說如果他在生命最後是做喜歡的事，他會是開心的，還說親友真摯告白，對母親說「如果我今天騎車出門忘記回家了，也請你像以前看到我一樣 叮嚀我小心騎往天堂的路上，到了跟你說一聲」，也對女友說「下輩子回來，我會戒騎車，改成喜歡上打電動，在家陪你一整天，如果我們還沒結婚，下輩子回來娶你」。

閻姓騎士最後說「我只是提早到達目的地，我會在那邊慢慢等待你們，不管多久我都會等」，其他網友紛紛留言「記得等我，下輩子再一起孤輪」、「如果還有下輩子，如果還是愛上了騎車，希望還能夠一起騎車」、「一路好走，在天堂繼續騎最愛的車」。

閻姓騎士Instagram全文內容：

其實一直很想做一件事，這也不算突破，就是記錄自己，也能說留下自己，在網路上的形象都沒什麼認真經營，聽過有人說我難相處，不太愛理人等等，我都不否認，畢竟認識真正的我的人真的不多，今天決定做自己一下。

騎車我一直都知道很危險，在台灣騎車，你不去撞別人，別人也會來撞你，我其實有在騎車的當下 我都一直在想，會不會哪一天我沒辦法跟心愛的人道別，就這樣離開了，會不會哪一天我跨上車，就再也沒下車過，會不好哪一天我說往哪裡騎，到了才發現目的地是天堂，會不會哪一天說好幾點回家，卻再也回不了家。

一開始會很避諱，覺得自己這樣說很不吉利，但是跟我熟的都知道，我常常在開玩笑，會不會哪天我就走了，因為愛騎車，但是今天想想，決定在網路上做一下真正的自己，私底下寫著一封信，也不知道什麼時候會用到，不如就在網路上寫一封 能放很久，也能讓大家知道目前的我在想什麼。

沒錯我想寫一封不是很正式的一封信，如果哪天我走了 這篇文能讓大家記得我，能讓我的家人知道 我現在有想到他們，能讓我愛的人知道，我有提早跟他們道別，能讓在乎我的人 先知道我很在乎他們。

愛上騎車很自私，騎車的快感永遠都只有自己能體驗，但是發生意外承受的悲傷，卻是要你們背負 先說聲對不起，讓你們擔心了，不小心造成的意外卻是這麼嚴重的代價，這代價也太不值得了，但是不小心，每天都在發生，世界上存在許多不小心，喜歡騎車的人，就是讓自己的不小心機會增加很多，每一次跨上車就是一次賭博，也很慶幸自己還平平安安的活到21歲，可能這世界上還有我沒完成的任務要我完成，如果我的這一生最後是做著我喜歡的事情，騎著我喜歡的車，沒有帶著遺憾離開，那其實我會很開心的。

身邊的人一個接著一個賣車，大部分聽到的是家裡人反對，其實我家也很反對 買車也是偷偷買，到最後才放棄變成說句注意安全，也很開心家裡讓我能做自己想做的事情，因為騎車真的好自由、好開心，人常常會說有錢買不到快樂，但是我覺得如果你真的有錢，去買台檔車，沒有人騎檔車是不快樂的，車我不知道對大家的意義多大，但是對目前的我來說意義很大。

媽咪，謝謝你讓我喜歡上騎車，如果我今天騎車出門忘記回家了，也請你像以前看到我一樣叮嚀我小心騎往天堂的路上，到了跟你說一聲，下輩子回來好好報答你，先讓弟弟頂著了。

弟弟謝謝你也支持老哥騎車，看得出來你沒那麼喜歡騎車，但是騎車太自由，你這種還沒長大的孩子是不會懂的是吧，媽媽給你孝順了，下輩子換我當弟弟。

啊嘉（我女友）嘿嘿，或許沒能走到結婚那步，但是目前的我們很幸福，你的休假我都拿去騎車，下輩子回來我會戒騎車，改成喜歡上打電動，在家陪你一整天，如果我們還沒結婚，下輩子回來娶你。

謝謝知道我的各位，或許我不是都認識你們，但是你們的喜歡，或許到我長翅膀往天上飛的時候，我都會知道了吧，很抱歉留下悲傷還有難過給你們，但是人生總是得往前看，我只是提早到達目的地 我會在那邊 慢慢等待你們，不管多久我都會等，人生悲傷離別總是在發生，我們應該學習更能取捨感情，先離開的人 最想說的一句話應該就是「不要難過 我還在 」，相信如果有那一天，我也會想說一樣的話。

希望以上的內容 大家都是笑笑看過，能順便在騎車的時候想想自己想想家人，但當然也包含我想說的一切，希望我每次出去騎車，都能準時回家，希望我說的那天 永遠不要到來。