深圳昨（24日）新增7例新冠本土感染，過去1周新增18例病例，主要集中在福田和羅湖兩區。福田區今日通告，即日起全域社區小區、城中村實行封閉式管理，暫定3天。受疫情影響，深圳多個地鐵站今日起亦暫停運營。全大陸規模最的電子交易市場華強北，部分商戶已暫停營業。

福田區疫情防控指揮部表示，即日起在福田區全域（除封控區、管控區、防範區外），實行管控措施，包括社區小區、城中村實行封閉式管理，各類關口24小時值守，查驗24小時核酸陰性證明或採樣記錄，居民進出須在「電子哨兵」打卡登記或掃「場所碼」。全面實行「居民白名單制」管理，非本小區、城中村居民謝絕進入。所有外賣、快遞等不進入社區小區、城中村，實行無接觸配送。

同時，加強社會面管控，嚴格限制人員聚集。暫停舉辦大型會議、活動、論壇、演出、展銷促銷等；暫停遊園、集市、廣場舞等活動，全區各類公園關閉。居民非必要不串門。

批發市場（農貿市場、農產品批發市場除外）和卡拉OK、棋牌室、影劇院、網吧、歌廳、酒吧、台球廳、博物館、圖書館、健身場所、室內游泳館、洗浴中心、培訓機構等有關室內密閉場所暫停營業，所有培訓機構（包括託管）暫停線下服務。超市、農貿市場加強通風，限制人流，提倡非現金支付，控制餐館、餐廳經營規模和營業時間，內用人數不高於座位的50％。

此外，福田區表示，繼續開展全員核酸檢測，前3天「一日一檢」，後續根據需要確定核酸檢測頻次。

深圳此前已加強防疫措施，昨起市民進入全市交通場站、乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間等，需持48小時核酸檢測陰性證明或當日核酸採樣記錄。

據深圳地鐵昨晚公告，根據疫情防控需要，今起深圳地鐵1號線華強路站，1、10號線崗廈站，2號線崗廈北站， 7號線華強南站、赤尾站，暫停運營服務，雙方向列車不停站通過，具體恢復時間待另行通知。

財聯社報導，華強北部分商戶受疫情影響暫停營業，其中包括華強電子世界一店二店等。現場一名工作人員表示，封閉由今日正式施行，何時解除暫時未知。目前華強北步行街以西的商戶已經暫停營業，以東的賽格電子市場等暫時仍在營業。