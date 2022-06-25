民進黨立委吳秉叡（左）、台北市議員王鴻薇（右）。（資料照片，劉宗龍、范揚光攝）

對於經濟部長王美花表示國內電價有不得不漲的壓力，國民黨台北市議員王鴻薇向民進黨立委吳秉叡喊話，要求吳秉叡出來繳電費！

電價審議委員會即將在下周登場，經濟部長王美花表示，由於國際能源價格高漲，國內電價有不得不漲的壓力，下周一將討論數個漲價方案。

國民黨台北市議員王鴻薇在臉書指出，有人翻出立委吳秉叡六年前幫民進黨政府掛保證，他說2025年平均電價，只要比2016年還高，民進黨政府官員、立委薪水就拿來補人民電費！

王鴻薇因此要求吳秉叡出來繳電費，也痛批民進黨錯誤的能源政策，使台灣陷入缺電、停電、漲電價的夢魘。當年騙選票時喊得很有自信，但今年才2022年就破功，，真的是厲害了！民進黨！

吳秉叡也在臉書回應指出，2016年電業法在立法院修正，其中一大重點是發電端自由化，不再由台電一家壟斷。就理論而言，供給面如果增加，價格應該是下降而非上漲，這就是修法的重要目的之一。現在有人拿今年以來因為各種因素導致石油、天然氣及媒碳高漲，造成發電成本大幅增加，而有電價調漲可能性的議題，來說6年前電業法修正不會漲電價的說法是錯誤的。就小弟看來是「錯把馮京當馬涼」！