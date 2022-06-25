台灣夏季盛產各式水果，其中多汁美味的荔枝更是深受民眾喜愛。一名男網友分享吃荔枝最害怕遇到的事情，就是在荔枝裡面發現活生生的白色小蟲，引起網友共鳴，甚至有人因此對荔枝產生陰影，坦言「這就是我為什麼不吃荔枝的原因」。

原PO在TikTok發布一段短片，分享「吃荔枝最害怕遇到的事情」。只見他將荔枝的外皮一層一層剝開，赫然發現一隻白色小蟲躲在荔枝籽和果肉的空隙中，他隨即拿起牙線棒，利用其尖端將白色小蟲挖出來，沒想到白色小蟲竟在牙線棒尖端掙扎扭動，讓他崩潰直呼，「這什麼東西，有夠青（新鮮）的啦！」

影片曝光後，吸引3萬多名網友按讚，紛紛表示，「這就是我為什麼不吃荔枝的原因」、「根本是最恐怖的水果，那蟲都躲在裡面沒注意就吃掉了」、「小時候不知道荔枝有蟲，直接吃下去媽媽才說，從此對荔枝有陰影」、「荔枝真的很多蟲，每次吃都要看很仔細」、「就像在開獎，無法盡情享用」。

也有老饕說，「如果蒂頭打開是黑的通常都有蟲不要吃，沒有蟲的蒂頭都是白的」、「如果怕蟲直接去籽然後拿去洗一洗，拿去冰再吃好吃喔」、「剝完直接丟冷凍，吃過回不去」、「現在是比較少有蟲的啦，很多都有噴農藥，可以去掉種子，冰在冰箱後更好吃」。