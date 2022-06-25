網紅團體「反骨男孩」成員的艾瑞絲，受邀當一日店長。（柯宗緯翻攝）

網紅團體「反骨男孩」成員的艾瑞絲，外型火辣又兼具天使臉孔，出道之後圈粉無數，今(25)日應邀南下高雄，為連鎖茶飲「湯尼紅茶」旗艦店開幕活動造勢，並首度以短髮新造型公開亮相，在地的立志中學、海青工商同學們也共襄盛舉，帶來活力十足的熱舞表演炒熱氣氛。

艾瑞絲臉書粉專有高達377萬人追蹤，經營的Youtube頻道也有45.9萬人訂閱，IG則有76.3萬名粉絲。高人氣的她出身「無名愛正妹校園美女」，曾是實況電玩直播主及「電玩宅速配」節目主持人之一，也拍過微電影、主唱手遊MV主題曲，這次擔任一日店長，是生涯初體驗，感覺既新鮮又好玩。

29歲的艾瑞絲從小到大沒留過短髮，前幾天形象大改造並透過YT播出，意外獲得好評，她也覺得夏天留短髮清涼不少，對自己的新造型很滿意。

她說、自己喜歡飲料，一天總要喝上好幾杯，沒事在家裡也會自己隨意亂調，但和專業的實在不能比，這家新開的茶飲連鎖，招牌的湯尼紅茶香氣十足，尾韻不澀又很清爽，另一招牌布蕾奶蓋真的喝得到布蕾的味道，濃郁卻不死甜，還有滿滿水蜜桃香氣的胭脂多多，都會讓人一喝就上癮。

艾瑞絲說，今天當了一日店長，才知道原來很不容易也很辛苦，不過自己也很渴望擁有自己的店，她跟老闆開玩笑說，希望「湯尼紅茶」可以早點開到台北，聘請她當貨真價實的店長。

面對高雄的艷陽，艾瑞絲坦承有點吃不消，很怕會中暑，幸好有冰涼的茶飲可以消暑，今天看到青春洋溢的高中生，不禁讓她回想起自己無憂無慮的校園生活，真想時光倒流，可以重來一次。

她不但出過寫真，每年年底也都會出年曆，感謝粉絲捧場都賣光光，今年年底也不例外，接下來就要展開明年年曆的籌備工作，新的短髮形象，一定會給粉絲不一樣的感受，請大家拭目以待。