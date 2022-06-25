2022年已經過了一半，至今仍未脫單的人難免著急，對此，命理專家小孟老師特別點名4大星座，下半年有望邂逅良緣，收穫幸福，並且順利展開戀情。

▍第4名：摩羯座

摩羯座7月後桃花運旺盛，單身及曖昧者的愛情會油然而生，昇華的機會很多，也容易陷入熱戀。只要好好把握下半年的機會，就能遇到相處自在的對象，由朋友介紹而認識的機會也很多，可穩定的發展關係，年底前收穫愛情的機會很高。

▍第3名：處女座

處女座單身者下半年有機會遇到天命之人，有意交往的，可得好好把握機會，特別是去年已經錯失愛情的人。在下半年，有可能因為工作或環境關係，認識不少新異性，單身者可以再度把握機會。

▍第2名：天蠍座

下半年是天蠍座感情運勢最好的時刻，不論是單身者要找尋伴侶、曖昧者要發展關係、戀愛中的想修成正果，或是想與舊愛重修關係的，可抓緊機會，因為幸運的時刻，不會為任何人停留。夏天與秋天時可能出現熱戀，但佔有慾也變多了，不得不謹慎。而下半年，爛桃花則出現不少，會讓愛情變得不清不楚，來得太突然，走得很匆忙，別讓糾紛帶走了對感情的信任。

▍第1名：雙魚座

雙魚座下半年的桃花運特別好，容易吸引到相同興趣的對象。今年也容易散發藝術氣息，知性魅力相當吸引對象，但要小心沉迷在愛情及慾望之中，尤其是在水逆期間9月到10月間，可能會被對象的甜言蜜語誘惑得神魂顛倒，因此在下半年要特別留意愛你的人可能是貪戀你的美色。