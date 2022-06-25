女星Sandy今年1月嫁給設計師男友，完成終身大事，從她在主持節目時充滿活力有朝氣，就知道她婚後過得幸福美滿；最近Sandy被偶像陶晶瑩突襲訪問，透露爸爸吳宗憲偷偷在她新婚房樓上置產，還提出想「打洞上下直通」的要求，讓她超崩潰，陶晶瑩則替她向憲哥喊話，「不要鬧喔好不好」。

綜藝大姐陶晶瑩日前受邀Sandy、炎亞綸和唐綺陽主持的節目《36題愛上你》專訪，拍攝後她不忘主持人本業，帶著攝影團隊拍幕後花絮，到後台和Sandy抱抱、聊一聊，還大方願意替她解惑；Sandy聽到偶像願意幫忙，直接問「如何解決很煩的爸爸」，自曝爸爸吳宗憲有多誇張。

原來在Sandy結婚後，吳宗憲瞞著她買下Sandy和老公新婚房的「正樓上」屋子，在告訴她買房的事情後，又提議想要在兩間屋子之間打個洞，就能夠「上下直通」，能隨時直接下樓看寶貝女兒；荒唐要求讓Sandy相當崩潰，陶晶瑩聽完以為是開玩笑，Sandy反覆強調是真的，最後也透過鏡頭幫Sandy向吳宗憲喊話，「憲哥不要鬧喔，好不好」。