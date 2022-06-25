中壢新明市場2樓改造為新明文創市集，中間區域設置市場內的人物與職業故事，將市場記憶以趣味方式呈現。（蔡明亘攝）

新明市場2樓設有野餐區與用餐區，民眾建議應讓更多輕食攤商進駐。（蔡明亘攝）

桃園市中壢區新明市場為擁有多年歷史的傳統市場之一，近年朝多元化方向經營，2樓經過改造，成為全新文創市集，並招攬10間文創攤商進駐。桃園市長鄭文燦今出席開幕表示，年輕人進駐盼達成「青銀共市」型態。民眾也大讚新環境「很有質感」。

中壢新明市場1990年完工啟用，但2樓鮮少攤商與人潮，市府與在地青年與設計團隊合作，美化原有空間，順利招攬10間文創攤商進駐，並搭配假日文創市集、表演與手作活動，讓該處成為創意基地。市集中間區域更設置新明市場的人物故事特展，將市場內的觀察、訪談紀錄，濃縮成一攤一句經典語錄，以趣味圖鑑方式呈現。

鄭文燦指出，新明市場經整建活化後，朝多元方式經營，大樓另外設有公托、青創基地、勞動局身障職業重建服務據點與社會局非營利組織辦公室等。如今2樓成功變身成文創市集，在新攤商進駐後，結合原有的風水命理、服飾雜貨與美髮等店家，期盼達成「青銀共市」的型態。

對於市場改造，民眾認為，增加許多不同元素，逛完樓下市場後可上樓買些不一樣的東西，環境舒服輕鬆，不過現場設有野餐、用餐區，建議輕食店家進駐，日後應能吸引更多人潮。命理攤商則說，文創市集進駐和策展開始後，人潮逐漸變多，相信日後會有更多人認識他們。

經發局長郭裕信也提到，市集與命理一條街算命老師合作推出體驗券，讓民眾體驗算命占卜，後續也將持續與攤商規畫手作課程與展售活動。此外，「新新明圖鑑-市場人大集結」特展將於6月30日落幕，該場地日後將開放民間團體或各機關租借使用。