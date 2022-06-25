中國人民銀行（央行）貨幣政策委員會委員，中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴今（25日）表示，當務之急要穩住宏觀經濟大盤，努力實現二季度轉正，經濟能夠穩定在合理區間。

王一鳴在中國宏觀經濟論壇季度論壇上表示，宏觀政策而言，積極的財政政策需加大力度。比如能否適當上調赤字水平，進行預算調整；也可考慮增加不計入赤字的特別國債發行，以進一步推動內需擴大。

他指出，當前供需還有較大缺口。盡管基建投資在專項債發行進度加快的支撐下，保持較快增長，但仍受項目儲備、資金用途、地方財政收支壓力、化解隱形債務等方面約束。所以基建投資能不能對沖房地產和製造業投資減緩，還取決於下一步的政策力度。

王一鳴又認為，當前穩健的貨幣政策在總量上是足夠充裕。下一步可以研究透過貼息來支持金融機構開展消費、信貸業務。通過政府適當補貼、金融機構適當讓利來發放低息、免息的消費信貸，來推動消費。