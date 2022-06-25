苗栗縣議長鍾東錦傾聽之旅來到頭份市，前立法張碩文也到場相挺。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦傾聽之旅來到頭份市，鍾東錦進場受到支持者熱烈歡迎。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦傾聽之旅來到頭份市，鍾東錦進場受到支持者熱烈歡迎。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦傾聽之旅來到頭份市，包括頭份市長羅雪珠等到場相挺。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦傾聽之旅來到頭份市，新竹縣縣議員上官秋燕到場相挺。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦傾聽之旅來到頭份市，鍾東錦公開宣示如國民黨不提名他，他仍要代表藍軍參選到底。（謝明俊攝）

傾聽之旅最後一站 鍾東錦：如未獲國民黨提名也參選到底

全力爭取代表國民黨參選苗栗縣長的苗栗縣議長鍾東錦，在黨主席朱立倫2度當面勸退下，仍堅持參選到底。25日晚間，鍾東錦在苗栗縣頭份市建國花市，舉辦祈福傾聽之旅的最後一站，再次鄭重宣示，他是忠黨愛國的國民黨員，他絕不脫黨，但如果國民黨不提名他，他將代表藍軍參選到底，以展現他替藍軍爭取勝選的決心。

25日晚間登場的祈福傾聽之旅最後一站，選在鍾東錦的大本營頭份市建國花市舉行，雖然頭份下起豪大雷陣雨，但現場仍湧入至少1200名的支持群眾，包括頭份市長羅雪珠、前頭份鎮長陳永賢、縣議員張淑芬、徐功凡、楊文昌、江村貴、余文忠、以及新竹縣縣議員上官秋燕等人到場相挺。

羅雪珠首先感謝鍾東錦在先前頭份幼兒園事件中全力相挺，將危機成功化解，張淑芬則感佩鍾東錦帶領苗栗在4大公投案中表現苗栗人的意志，所以他們願意支持鍾東錦。

鍾東錦壓軸發言表示，他是一個忠貞的國民黨員，所以他絕對不會脫黨，但是如果國民黨不提名他時，他將代表藍軍參選到底，鍾東錦的發言已經透露出，他選擇在黨內機制下尋求獲得提名，如果黨中央不提名他，他仍然要參選到底。

6月18日，朱立倫約見鍾東錦，第2次當面勸退鍾東錦，但不被鍾東錦所接受，鍾東錦懷著失落的心情回到苗栗，在臉書寫下「讓我演出這人生中最後一次叛逆，放下百年大黨的沉重包袱，我們一起，逆光前行。」此文一出險些讓苗栗藍軍支持者大為緊張，包括脫黨參選的各種揣測紛紛出爐，隔天下午，鍾東錦在議會接受多家媒體聯訪，澄清他絕對不會脫黨參選。

據悉，鍾東錦與朱立倫的第2度面談後，有其它黨派人士想要見縫插針，乘機搶進爭取鍾東錦加入自家陣營，都被鍾東錦身旁幕僚回絕，因鍾東錦根本沒有這些想法，鍾東錦強調自己是個忠黨愛國的國民黨員，所以絕對不會有脫黨甚至是加入別黨的想法。

鍾東錦在臉書上發表的最新貼文中自露，「從南庄山區走到大城市，像我一生起伏從礦工家庭走上政治險途，人生旅程難免遇到落石、坍方，成長本該如此煎熬。關鍵是如何修復傷痕整軍再戰，一如縣政的擘畫過程，可以衝突，但不能容許任何失誤，因為每一個失誤，受影響的都是千千萬萬個努力在風雨中討生活的故鄉人。」「我相信暴雨不會擊潰苗栗人的信心，在我們的血液裡都流有硬頸的ＤＮＡ。」站在窗前負手聽雨，也聽苗栗這塊土地的心跳聲，我必不負苗栗，也請苗栗鄉親繼續跟我一起，為爭取人民自主而努力。