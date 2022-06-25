1名女網友控訴她的男鄰居經常半夜喝得爛醉，被人扛回來，有時還會直接在門口尿尿，而最令她火大的是男鄰居經常與女友大聲嘿咻，她最後直接在對方門口貼紙條寫「請你們叫床的聲音小一點，沒有人想知道你們在做愛」，最後署名住隔壁脾氣不太好的美女姐姐。

該女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文痛批，她的鄰居經常喝醉酒半夜回家，還在與女友大聲嘿咻，她因此在鄰居門上貼紙條寫「請你們叫床的聲音小一點，沒有人想知道你們在做愛」，還說鄰居若真的「每幹拎」（不能喝這麼多酒）就不要喝，不然每次都是被扛回來，發出的聲響已打擾到她睡眠。

女網友控訴男鄰居經常與女友大聲嘿咻，她最後直接在對方門口貼紙條寫「請你們叫床的聲音小一點，沒有人想知道你們在做愛」。（取自臉書「爆廢公社公開版」）

該女網友最後說若下次再吵到她睡覺，「我就請警察過來保護我囉」，最後署名住隔壁脾氣不太好的美女姐姐；她還在PO文中稱該名鄰居「10分鐘左右就沒聲音」，而且每次喝醉後不是被扛回家，就是直接在門口尿尿，讓其他住戶不勝其擾，她怒罵「我想說的是，你X媽酒量給我好一點」。

其他網友留言「我真的要笑死」、「求美麗姐姐下次可以錄音」、「字真漂亮」、「真是太誇張了，我也想要當美女姐姐的鄰居一起聽」、「酒量差又愛喝醉不打緊，又愛亂尿尿的人真的讓人火大」、「美女姊姊字很好看」、「重點是才10分鐘嗎」、「在門口亂尿尿這是什麼神仙招數 酒醒都不會覺得臭覺得很噁心嗎」。