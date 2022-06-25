輕觸眼球會感受到眼球的震動，但為什麼我們看到的影像卻沒有晃動？佛光山惠中寺「未來與希望」講座，6月24日邀請台北醫學大學及中原大學講座教授洪蘭，從神經科學和心理學的角度講述大腦會因經驗的結果而改變，以此鼓勵聽眾要有勇氣做出行動幫助他人，不但可以紓解壓力，還可以創造生命的意義。

佛光山惠中寺2022「未來與希望」系列講座 6/24 洪 蘭《改變是大腦的天性》

洪蘭說明，凡是沒有生存威脅或一成不變的訊息，大腦就會視而不見，眼球的震動是為了不斷產生新影像，否則重複的影像就會被忽略；大腦會產生觀念，觀念帶來行動，行動產生結果，此結果又會回去形塑大腦。也就是說，不是經驗本身，而是回應經驗的方式會塑造我們的大腦。從研究顯示，盲人會使用視覺區協助閱讀點字，兩歲失去整個左腦的孩子到了小學智商卻沒有變差，顯示大腦是「用進廢退」。

「以書瘦身、享用一生」，致力於推廣閱讀習慣的洪蘭指出，只需要讀書一個月，就可以改變大腦中負責記憶區的海馬迴神經的激發量，說明為什麼讀書可以改變氣質。

他表示，因為大腦易變的特質，同樣的回饋會因經驗而被解讀成不同的意思。所以施恩要先淡後濃，施威要先嚴後寬，否則昨日的驚喜會變成今日的理所當然，最後會演變成你欠我的而心生不滿。洪蘭鼓勵結婚的夫妻，要改變自己去適應另一半，「選擇只是開始，完成才是目標」。

佛光山惠中寺「未來與希望」講座，現場觀眾聆聽講師洪蘭精闢的演講。／佛光山惠中寺提供

洪蘭指出，昨日的太陽曬不乾今日的衣服，改變心態很重要。大腦的易變也顯示在決策行為上，做太多的選擇會耗費大腦的能量，大腦也喜歡反芻，所以人常常會在選擇之後感到後悔，其實簡單就可以快樂。最快樂的不是擁有一切的人，而是自已心中能充滿感恩。成功是得到你想要的東西，快樂是接受你得到的東西，「感恩和滿足」是持有幸福感最重要的兩個要素。

洪蘭表示，有壓力的人生才是有意義的人生。他鼓勵聽眾拿出勇氣做出改變，接受不能變的部分，最重要的是要有智慧分辨改變的因子。他強調，當你覺得壓力很大無法承受時，暫時放下去幫助別人，助人經驗會增強自信和自我效能，進而將壓力轉換成解決問題的動力。

佛光山中區總住持覺居法師（左）致贈講座紀念光碟予講師洪蘭（右）。／佛光山惠中寺提供

「為人點燈，明在我前」，洪蘭指出，要「看人長處，幫人難處，記人好處」，當找到自己存在的價值，做一個被需要的人，生命才有意義。