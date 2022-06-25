今天田徑場上出現驚人成績，美國男子好手柯利(Fred Kerley)在田錦賽100公尺飆出9秒76，創下個人生涯最佳、賽會紀錄，也是史上第6人，更可怕的是昨天他才締造9秒83，短短一天就突破自我，而如此驚人秒數甚至比去年東京奧運金牌雅各布斯(Marcell Jacobs)還高，柯利再次展現美國可怕的田徑實力。

Fred Kerley runs 9.76 in his 100m semi at the US champs. His second pb in 24 hours.



He's now tied for #6 on the world all-time list. Among Americans, only Tyson Gay and Justin Gatlin have gone faster.



Final is at 10:30 p.m. ET. Don't miss it. pic.twitter.com/Xa6u7TOUMF — Jonathan Gault (@jgault13) June 25, 2022

美國田徑錦標賽開跑，27歲的柯利在自家主場嶄露頭角，預賽他就跑出飛快的9秒83，沒想到僅花一天就飆進9秒80內，以9秒76冠居全場，且領先後面跑者非常多，第2名的湯普森(Elijah Thompson)成績9秒98，第3的金恩(Kyree King)9秒99，柯利幾乎一路輾壓，如此突出的表現也創下四大紀錄。

🇺🇸 Fred Kerley run 9.76s!!!



That's world lead and the 5th fastest time in American history. The big boys are coming through



Whooaa! pic.twitter.com/5kU1jW7faA — George Addo Jnr (@addojunr) June 25, 2022

首先刷新了個人最佳成績，第二締造今年100公尺最佳成績，第三打破蓋伊(Tyson Gay)2008年所創的9秒78賽會、場地紀錄，第四他與柯曼(Christian Coleman)、布魯梅爾(Trayvon Bromell)並列美國史上第3人，同時成為世界第6人，而此秒數足以在去年東奧摘金，當時義大利的雅各布斯跑出9秒80。