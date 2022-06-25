今天田徑場上出現驚人成績，美國男子好手柯利(Fred Kerley)在田錦賽100公尺飆出9秒76，創下個人生涯最佳、賽會紀錄，也是史上第6人，更可怕的是昨天他才締造9秒83，短短一天就突破自我，而如此驚人秒數甚至比去年東京奧運金牌雅各布斯(Marcell Jacobs)還高，柯利再次展現美國可怕的田徑實力。
美國田徑錦標賽開跑，27歲的柯利在自家主場嶄露頭角，預賽他就跑出飛快的9秒83，沒想到僅花一天就飆進9秒80內，以9秒76冠居全場，且領先後面跑者非常多，第2名的湯普森(Elijah Thompson)成績9秒98，第3的金恩(Kyree King)9秒99，柯利幾乎一路輾壓，如此突出的表現也創下四大紀錄。
首先刷新了個人最佳成績，第二締造今年100公尺最佳成績，第三打破蓋伊(Tyson Gay)2008年所創的9秒78賽會、場地紀錄，第四他與柯曼(Christian Coleman)、布魯梅爾(Trayvon Bromell)並列美國史上第3人，同時成為世界第6人，而此秒數足以在去年東奧摘金，當時義大利的雅各布斯跑出9秒80。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。