前副總統陳建仁日前大動作加入民進黨，陳建仁接受廣播節目時表示，副總統賴清德曾當面問過他選總統這件事。資深媒體人趙少康認為，陳建仁現在突然加入民進黨，很奇怪，顯然一定有目的。

趙少康24日在《趙少康觀點》節目中表示，賴清德當副總統也沒出什麼亂子，2024總統大選不就是他出來參選了，怎麼搞個陳建仁出來，大家都覺得很奇怪。至於陳建仁是不是要選台北市長？趙少康認為，賴清德當過副總統，若選台北市長，很奇怪，當然陳建仁還是一個棋。

趙少康表示，陳建仁選不選總統，並不知道，但陳建仁現在加入民進黨，只是因為好朋友邀請就加入民進黨，這不是很奇怪嗎？以前都沒人邀請他，這不太可能吧。當時總統蔡英文邀請陳建仁搭檔拚總統大選時，一定有問黨籍，他回答用無黨比較好，蔡英文表示尊重。

至於陳建仁為什麼現在要入黨？趙少康認為，顯然一定有目的，一輩子不沾染政黨，卻在副總統任期過後，要加入民進黨，大家不覺得有蹊蹺嗎？就算蔡英文事前不知道，但卻不是民進黨邀約，而是朋友邀約。換句話說，陳建仁沒有要選總統，但當媒體人黃光芹問到要不要支持賴清德，陳建仁不置可否、不回應，這不是也很怪嗎？