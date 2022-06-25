#花蓮 1 - 1 #高雄陽信 Hualien 1 - 1 Kaohsiung Sunny Bank ⚽️ #21 林凱玲(40’) ⚽️ #10 李綉琴 (45’)

木蘭女足聯賽25日進行3場賽事，沒有出現任何贏家！聯賽龍頭花蓮主場遭高雄陽信1比1逼和，新北航源vs.台北熊讚則以0比0互繳白卷。台中藍鯨的高中小將簡暄穎開賽3分鐘就趁角球攻擊頂開桃園戰神大門，但比賽隨即因台中太原球場的上空打雷閃電而暫停，最後宣布延期重賽，簡暄穎只好跟個人木蘭生涯首顆進球說掰掰。

花蓮與陽信本輪上演積分榜1、2名對決，少賽1場的花蓮有機會將賽前4分領先優勢擴大，第40分鐘由老將陳雅惠中路快攻斜傳，林凱玲突入左側禁區起左腳射入遠腳，助花蓮先馳得點。

高雄陽信李綉琴（中）與隊友擁抱慶祝進球。（中華足協提供）

但花蓮先馳得點沒高興太久，第45分鐘陽信前鋒李綉琴突入右側禁區射入球門右下角，讓兩隊上半場戰成1平。下半場花蓮有機會全取3分，但終場前陳雅惠在左射禁區的捅射雖已突破門將陳巧倫防守，卻被後方補位的吳愷晴於球門線前飛鏟解圍，讓兩軍握手言和。

衛冕者台中藍鯨在主場迎戰開季7連敗的桃園戰神，客隊當家門神吳卓蔚代表香港國家隊在國際友誼賽對決新加坡，本輪告假，戰神讓傷癒復出的前中華女足門將、中職統一獅總教練林岳平太座陳惠珊重作馮婦，以奇兵之姿把守大門。

未料在大雨滂沱下僅開賽3分鐘，藍鯨開出右側角球，戰神球員沒有確實卡位也未跳起爭頂，讓惠文高中高二小將簡暄穎頭槌破門，這是簡暄穎木蘭聯賽生涯首次進球，也使陳惠珊的木蘭聯賽生涯首秀僅守3分鐘就丟球。

然而天佑「阿惠」，進球出現後比賽就因打雷閃電而喊卡，儘管兩度暫停30分鐘觀察，雷神仍無收手之意，裁判只好宣布比賽取消。根據木蘭聯賽競賽規程，若賽事未達75分鐘，則此場比賽將依規則另行重賽，所有紀錄歸零，僅保留紅牌及黃牌罰款，簡暄穎的首顆進球也只能重新來過了。