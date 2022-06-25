近期民主社會似乎在支援俄烏戰爭上出現疲態，主要西方領袖於國內面臨困境。美國政治學教授25日表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和中國大陸國家主席習近平將這類混亂視為國家「軟弱」的表現，但這種解讀存在「巨大錯誤」，強調只有把分歧放上檯面，才有辦法真正將其解決，而非流於表面上的團結。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）政治學教授崔斯曼（Daniel Treisman）投書美國「有線電視新聞網」（CNN）表示，在俄烏戰爭爆發約4個月後，西方世界的分歧重新浮上檯面；協助德國總理蕭茲（Olaf Scholz）制定對俄政策的資深外交顧問普勒特納（Jens Plotner），公開呼籲更加關注與俄羅斯「令人興奮的」長期關係，而非僅聚焦對烏克蘭的軍援；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）領導的執政黨雖在國會選舉中保住最大黨地位，卻丟掉過半優勢，讓反對針對俄羅斯能源制裁的2名對手進一步擴張勢力。

英國首相強生（Boris Johnson）堅定支持烏克蘭，但該國仍在消化脫歐帶來的影響，且強生正陷入國內政治醜聞；芬蘭和瑞典加入北約（NATO）的申請被土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）挾持；美國總統拜登（Joe Biden）則支持率慘澹，可能讓民主黨在11月的期中選舉面臨潰敗。

崔斯曼指出，民主世界的國內政治鬥爭、選舉動盪及盟友爭執等混亂景象，多年來被普丁和習近平視為國家「軟弱」的表現，將其解讀為西方正在衰退；但崔斯曼認為，只有把分歧放上檯面，共同分享資訊與討論解決方案，才有辦法真正將其克服，「意見不一致才是我們的力量來源」。

崔斯曼表示，靠命令強行創造虛假的團結，只會蒙蔽統治者對現實狀況的認知。不過崔斯曼也提到，民主國家的缺點，是須耗費太多時間才能被「喚醒」，難以立即採取行動；他呼籲民主社會不能輸給「烏克蘭疲勞」（Ukraine fatigue），應加速對該國的軍援，因為普丁已公開將自己比擬為彼得大帝（Peter the Great），宣稱將收復屬於俄羅斯帝國的領土。若不儘快阻止入侵者，未來將付出更沉重的代價。