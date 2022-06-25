樂天桃猿25日因雨在6局裁定以10比2擊敗味全龍，在「雨神」幫助下，「姊姊」王溢正迎來生涯第3場完投勝，朱育賢3分炮、個人貢獻4打點獲選單場MVP。

王溢正過去中職生涯有過2次9局完投勝，前次是在2015年4月24日，對中信兄弟9局失2分，今天他6局投球中只被敲3安，因劉基鴻2發陽春炮失2分，比賽進行到6局下2出局時下起大雨，最後因雨裁定，他以6局失2分收穫生涯第3場完投勝。

王溢正本季先發、中繼兩頭跑，只要球隊先發出現空缺他就擔任「救火隊」，前次先發是5月20日面對富邦悍將。總教練曾豪駒表示，王溢正今天投球狀況滿穩定的，只是怕他太久沒出賽，會擔心他的狀況，「但他在這段時間把自己準備的很好，控球滿精準的。」

今天王溢正失掉的2分都是被劉基鴻全壘打，「姊姊」苦笑著說：「那兩轟真的不知道該怎麼講，我想要的位置都投不進去，第一次被打是因為球數落後，不得已投進去被打，第二次是太用力結果球往中間去。」王溢正誇讚劉基鴻球棒控制能力佳，「他昨天也打豪勁，最近況狀應該非常好，滿厲害的，下次要小心一點。」

本季先發、中繼兩頭跑，相隔月於再度先發，王溢正坦言身體控制雖有點陌生，但運氣在他這邊，在隊友火力支援下拿下本季第3勝，但他認為勝投是可遇不可求的，「前幾場都是低比分，今天我投卻是大比分，隊友真的是滿棒的。」

今天是桃猿「動紫趴」第2天，吸引1萬201人到場，王溢正認為觀眾多心情跟張力要拉更高一點，雖然會比平常更累。老經驗的他遇過多次爆滿觀眾的情況，他笑著說：「我算是習慣這種場面，但可能面對打者比較陌生，因為太久沒投了。」

而今天桃猿雖然拿下勝利，但還無法自力點亮上半季封王魔術數字，還要看今天另一場在洲際的中信兄弟與富邦悍將比賽結果而定。曾豪駒說，不管能不能夠點亮魔術數字，最重要的還是後續的比賽，「現在只是有機會，如何一場一場拿下來才是我們的目標。」