資深媒體人趙少康今（25）日在臉書上分享他的餐桌筆記，隨文更附上圖片，豐富的食物看起來色、香、味俱全，讓許多人看完紛紛都口水直流，更是超過了4000網友來按讚，紛紛直言「趙少康說話很真實又可愛」、「看著好美味」，引發討論。

趙少康今日在臉書上表示，很多年以前，陳文茜小姐在士林請他吃過她認為最好的印度餐廳Saffron，趙少康也說，以前他到南山大樓46樓，都是去吃日本料理Ukai，這也是他第一次到Saffron，他看到菜單上有著許多在週末晚上提供的套餐，因此他們點了香料優格多重奏（裡面有炸過的餃子、搗碎的蔬菜、優格、脆脆的麵、肉、薄荷沾醬、多種香料）、白醬窯烤嫩雞塊、克什米爾羊肉咖哩、兩張原味饢餅，一杯芒果Lassi印度優格香料飲料，還有一瓶冰氣泡水，這也讓趙少康直言「兩個人，點得很簡單」。

趙少康更表示，其實很久沒吃印度菜了，因為去印度時顧慮衛生不敢亂吃，在台灣反而可以放膽吃，經過透明玻璃可以看到有兩位印度廚師在廚房烹飪，這讓趙少康坦言「現在反正很難出國，吃吃有異國風味的印度餐也像是一種偽出國」，而此篇文章一發出，不到一天就超過4000位網友按讚，他們紛紛留言表示，「看起來很好吃」、「喜歡看趙大哥PO文美食，人生真的還有美的事物風景可敘述，希望多能看到舒心的內容」、「趙少康說話很真實又可愛」、「看著好美味」。