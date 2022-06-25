美國聯邦最高法院撤銷墮胎權利，推翻50年來「羅伊訴韋德案」（Roe v. Wade）歷史性裁決。一位被譽為「烏干達媽媽」的女子娜芭坦茲(Mariem Nabatanzi)則是連選擇的權利都沒有，被告知一輩子無法停止生育，讓她年僅40歲就育有44名兒女，直到她摘掉子宮，這才重獲新生。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名偉大的母親娜芭坦茲來自東非國家烏干達((Uganda)，12歲時被父母賣給鄰居當童養媳，隔年便懷孕，13歲生下第一個孩子。期間不斷懷有雙胞胎、三胞胎，甚至四胞胎，經歷6個孩子在子宮夭折，不負責任的丈夫帶著家產離他們而去，娜芭坦茲可以說是靠著超乎常人的母愛將40多位孩子拉拔長大，也因此得到令所有人欽佩的「烏干達媽媽」頭銜。

偉大的母親娜芭坦茲來自東非國家烏干達((Uganda)。(資料照/路透社)

一般女性排卵數量會隨生理週期變化而不同，娜芭坦茲的卵巢異常巨大，引起過度排卵的症狀，已經無法用排卵期來控制，光是一周內就能分泌多顆卵子。醫師診斷強大的生育能力還可能是基因遺傳所致，各種節育方法用在她身上都不管用，而且還可能造成生命威脅，只能被迫不停生產來抑制卵巢功能。

近期剛滿43歲的她，好在3年前結束最後一次生育，順利做了子宮移除手術。「我在眼淚中長大，我的男人讓我承受折磨與苦難。」儘管如此，她提到自己能有這麼多孩子都是「上帝賜的恩典」，一定會盡最大的力量用愛滋養寶貝們。