2022年轉眼過了一半，運勢命理老師艾菲爾今（25日）特別在臉書粉專點名5大星座，下半年千萬不可魯莽行事，以免惹禍上身，運勢衰到年底。

▍金牛座：暫無翻身之地

下半年，土星在金牛座的事業宮位逆行，你可能是個頗具聲望的人士、或是為人熟知的公眾人物，逆行期間也許出現毀壞你名聲的事件，社會眼光讓你頓時從雲端掉到谷底，看似再也沒有翻身之地。土星逆行期間，建議你保持低調作風，別惹人過度注目，只要謹守本分，即便是天大的麻煩降臨，也會有轉圜的餘地。

▍白羊座：腹背受敵

下半年，土星逆行在白羊座的人際宮位，加上木星也在命宮逆行，反而加乘了土星權威壓制的能量，使你腹背受敵。你可能身處在某些團中，與眾人一起推動著回饋社會的項目，而加入的初衷是源自朋友的人情壓力，在逆行期間合作間的小摩擦加劇了你的不情願，令你萌生退意。在土星、木星逆行期間，你可以問問自己，是否因為人情關係、渴望得到社會認可才勉強加入公益團體中，而你其實缺乏推動事務的熱情，在你想清楚的時候，自然會有解決之道。

▍巨蟹座：親密關係破裂

下半年，冥王星在巨蟹座的親密宮位逆行，土星則在下一宮疾厄宮位逆行，如果你已經在一段關係之中，面對親密關係中的卡點，暫時推動不了的話別硬著頭皮解決，很有可能關係破裂，同時將局面導致成三角習題。單身的你，這段期間遇到的對象，可能身上揹有債務或有秘密隱瞞著你，別太輕易就完全將自己交給對方，日久見人心，請你要有耐心。

▍獅子座：互看不順眼

下半年，土星逆行在獅子座的伴侶宮位，你可能會在親密關係裡、或是與互動緊密的合夥人之間出現溝通問題，這些人與你的關係親密無間，更容易因為一點小事就產生摩擦，有一部分是你們對彼此的情誼深具信心，認為再火爆的口角都不會動搖你們的感情，然而，土星逆行期間，彼此之間互看不順眼的程度會更加劇，可別輕忽土星逆行的威力，該低下姿態的時候，還是將誠意做足，除非你已經打定主意讓關係破裂、合夥破局。

▍處女座：失望幻滅

下半年，逆行海王星影響著處女座的伴侶宮，這段期間，別急著和你正在約會的對象確認關係，在海王星逆行期間，你極大可能戴著玫瑰色眼鏡在面對你的對象，對方的生活習慣、價值觀、宅在家的邋遢模樣尚未完全展示在你面前，貿然確認關係的話，或許剛開始很甜蜜，但越後面越招致幻滅。建議你在海王逆行的期間，保持冷靜、仔細觀察對方的言行舉止，如果感到不對勁請向對象提問，與其事後失望，倒不如一開始就降低期待，在這段感情中，你會感到更加踏實。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】