梁永斐（左）與策展人葉國新。（照片/梁永斐提供）

身兼國立台灣美術館、國立台灣歷史博物館兩館館長的梁永斐受母校國立臺灣師範大學邀請，於本月17日至29日，在師大美術系德群畫廊舉辦「斐然墨章－字心入畫，秀積東西／梁永斐書藝創作展」。

梁永斐與來賓合影（照片梁永斐/提供）

此次展覽由墨海樓國際藝術研究機構的藝術鑒定家葉國新博士策展，將梁館長近年來的新作分為五個系列，通過50件極具代表性的作品呈現藝術家經歷傳統、形韻、蛻變、繽紛到無界五種創作風格歷程之流變，最終擁有自己獨特的藝術語彙，並完成從「書法家」到「書藝家」的蛻變之過程。同時出版的展覽畫冊將包含梁館長100張作品，也是他的第十本書藝專輯。

1962年出生於屏東高樹鄉的梁永斐，年幼時受伯父梁昭金先生的啟蒙與書法結緣。青年時期一路從歐陽詢字帖入手，後習隸、篆、行草甚至金文等不同書體，並勤於臨摹各方碑帖；入職後創作不綴，服務公職30餘年間已累積近兩千幅作品。

梁永斐的創作從東方出發，以傳統書法的「法度」，即書寫規則和字體為基礎，卻不受其形式和格式所限制，通過破字和解字等方式，不僅打開新的書寫疆界，也把線條的張力展現到極致。另外，他的創作也觸及西方，運用線條的粗細、長短、曲直、暢澀、巧拙等交錯出多維度的空間感。

策展人、墨海樓國際藝術研究機構創辦人葉國新表示，此次展覽，不僅是梁永斐的書藝創作生涯至今的回顧與總結，也是二十世紀中後期台灣書法藝術發展史的縮影。葉表示，此展覽將對今後的台灣書畫藝術的發展，以及向台灣的青年一代傳承書畫藝術產生積極而深遠的影響。