24日台灣出現首名猴痘個案，染疫者為台南25歲自德國返台之男子，衛生局緊急匡列9名密切接觸者，今晚(25日)台南市衛生局也公布染疫照片，個案腿部出現密集水疱，衛生局人員直言，與國外的個案情況似乎不太一樣。

台南衛生局表示，該男16日返台，20日發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹與鼠蹊部淋巴腫大，送醫後證實染上猴痘，目前在負壓病房治療，今晚衛生局進一步公布個案患部照片，照片中患者大腿有密集水疱，但由於猴痘患者大家為臉部發病並蔓延至四肢與軀幹，對此衛生局也直言「與外國感染者的症狀不甚相同」。

台南市衛生局晚間公布台灣首例猴痘個案染疫照片，男子大腿出現密集的水疱。(台南市衛生局提供／程炳璋台南傳真)

個案消息傳出時，衛生單位第一時間緊急匡列20名接觸者，但隔日則減至9人，對此疾管署副署長莊人祥表示，衛生局依今日最新指引，重新檢視後，將原匡列的20位接觸者減列為9位，包括3位家人、5位醫療人員、1位其他。不論是低、中、高風險，都需從最後接觸日起，實施21天健康監測，最晚監測至7月14日。

由於該名個案返台後，曾至高雄某醫院就診，引起民眾恐慌，對此市長陳其邁表示，此案屬於台南個案，該男子就醫時都是著相關服裝，加上在戶外看診，風險很低，全程都已掌握，呼籲民眾不必恐慌。