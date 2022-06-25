自強號廁所恐怖1幕！1名網友22日晚間搭乘262班次自強號，上車後發現9號車廂的廁所內全被「紅色液體」噴濺到處都是，洗手台內還有深紅色物體，連馬桶內、門把上全是液體，他說當下沒聞到血腥味，但整整2小時車程，台鐵都沒有派人處理，說任何人進到廁所看到此場景都會嚇到。

該名網友在臉書「爆料公社二社」，她22日晚間7時許與朋友搭乘262班次自強號從板橋前往礁溪，剛上車就去位在9號車廂的廁所如廁，沒想到廁所門一開就看見洗手台裡面與周圍全佈滿「紅色液體」，洗手台內還有深紅色固體，周圍則遭紅色液體噴濺，連馬桶內、門把上都有些許液體，

網友搭乘262班次自強號，上車後發現9號車廂的廁所內全被「紅色液體」噴濺到處都是，洗手台內還有深紅色物體，連馬桶內、門把上全是液體。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該網友說當下沒有聞到血腥味，但說就算不是血，任何人看到此場景都應該會嚇到，並喊話台鐵對於衛生清潔應該更加重視，因為當天他乘坐2個小時，完全沒有清潔人員清理。

其他網友紛紛留言「火龍果吃完噴出來」、「應該不是血，顏色也太紅（還是其實是那個人身體好）」、「可能沒有收到通知需要清潔吧，一般收到通知就會盡快處理了」、「什麼情況？堪比命案現場」、「像果醬罐打破（翻）」、「我看洗手台裡面剩的東西，看起來像蜜餞破掉，跑到廁所處理」、「清潔人員好辛苦，真的應該叫弄髒的人自己清」、「挺像血塊的耶...月經來的時後偶爾會有，但這個量是胎盤吧」。