樂天桃猿25日與味全龍的比賽打到6局下陰雨裁定，桃猿以10比2，除了王溢正好投、朱育賢3分炮是贏球功臣，總教練曾豪駒還點出3局下成晉成功執行打帶跑戰術是非常大的關鍵，他稱讚成晉球棒控制力加、低揮空率成為執行戰術的最佳第2棒人選。

3局下桃猿無人出局一、二壘有人，輪到第2棒的成晉打擊時，第3球用幾盡跪地的方式把球碰進界內，幸運打穿一壘防線，形成巧妙的一壘安打，也打回球隊超前分。

曾總點出成晉這一個play很關鍵，「有這個才有之後的大局，他成功執行關鍵的打帶跑戰術，測底執行教練團給的任務，也扮演好第2棒的角色。」

曾豪駒認為成晉揮空率低，對做戰術十分有利，「我們都會考量個人能力，會下這樣的戰術是相信他能夠執行，他的球棒控制能力很好。」

成晉賽後還原當下的戰術，他表示，第1球原本教練是下短打戰術，但自己沒有執行好，後來改下打帶跑，他抱持著「一定要成功」的信念去打到球，「原本想說推進過去，讓中心棒次去攻擊。」沒想到卻形成這支巧妙的安打。

被問到這是不是人生中最怪異的安打姿勢？成晉笑著說：「應該是喔！如果不是戰術我一定不會去揮，算是天時地利人和吧！」他也用「飛撲撈魚」來形容這支有趣的安打。