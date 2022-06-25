日本25歲女星櫻井日奈子學生時期在校是校花，17歲參加「岡山美少女‧美人大賽」拿下頭獎，被譽為「岡山的奇蹟」，出道後也累積不少影視作品，還成為故鄉觀光大使；櫻井日奈子先前曾被拍到發福腫臉，連粉絲都認不出來，近期曬出自拍影片，瘦回顏值巔峰，露出V字臉尖下巴。

櫻井日奈子出身自日本岡山，從小就是個美人胚子，甜美外貌加上空靈氣質，讓她奪下當地美少女比賽頭獎，成為「岡山的奇蹟」，人氣迅速飆升；但人紅是非多，先前櫻井日奈子被注意到發福了，被拍到臉腫到粉絲都快認不出來的模樣，瓜子臉變肉餅，甚至有人嘲諷她不是岡山的奇蹟，是「岡山的極限」。

爆紅後一直被放大檢視，但櫻井日奈子還是一步一腳印，累積許多作品，日前在IG上傳出席活動的新近況，全身照體態看起來很勻稱，頭也小小一顆加上巴掌臉，從她的側顏還有清楚的下顎線；櫻井日奈子的自拍影片，一雙水汪汪大眼睛、和瘦了之後下巴超尖的V字臉，幾乎美回17歲。