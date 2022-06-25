前NBA球員魏斯特(Delonte West)在離開聯盟後依舊是外界焦點，今年已38歲的他多次被發現在街頭乞討，辛酸畫面令人難過，而4月時他曾有機會重返籃壇，獲得《BIG3》聯盟選秀資格，但之後又「回歸街頭」，不過今天有好消息傳出，魏斯特得到一份新工作，他要幫一家公司「鋪地板」。

Delonte West landed a flooring gig this week ... after some amazing people heard about his tough situation and decided to help out. https://t.co/UKWsDSZW5d — TMZ (@TMZ) June 24, 2022

據《TMZ》網站報導，維吉尼亞州一家汽車仲介公司看到魏斯特再次流落街頭，向他伸出援手，他們公司正好需要鋪地板工作人員，於是聘請魏斯特來幫忙，而報導指出他非常適應這份工作，目前已任職兩天，工作態度好、與同事相處愉快，偶而還會和旁人分享自己的故事，可見他樂在其中。

魏斯特離開聯盟後多次被抓到在街頭乞討，曾染上毒癮和酒癮的他就像個流浪漢，處境令人唏噓，但之後獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)給予支援，將他送到勒戒機構，希望魏斯特可以重新出發，3月他出現在《BIG3》試訓場上，整個人氣色好很多，更取得選秀資格，沒想到落選後卻再次頹廢起來。

Delonte West Career Highlights (We All Have Struggles, Can't Wait To See... https://t.co/wdzI02jdbf — Sir Charles I (@MrCharles1914) October 26, 2021

魏斯特出生於美國哥倫比亞特區，身高191公分體重82公斤，2004年首輪第24順位被塞爾提克選上，之後陸續轉投超音速(現雷霆)、騎士與小牛(現獨行俠)，生涯打了432場比賽，平均貢獻9.7分2.9籃板3.2助攻，投籃命中率44.8%、外線37.2%、罰球82.6%，2011-2012年球季為獨行俠效力一季後就淡出聯盟。