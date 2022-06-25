天氣持續高溫炎熱，中央氣象局表示，明（26日）各地高溫可達35度，不過午後雷陣雨範圍縮小，主要以各地山區及近山區的平地為主，類似天氣將持續至下周二（28日），下周三（29日）起太平洋高壓往北偏移，加上南方水氣影響，東半部地區整天有短暫陣雨。

中央氣象局表示，明天台灣附近為偏南風或東南風，花東及恆春半島偶爾有局部短暫陣雨，夜晚至清晨中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨；午後各地仍須留意旺盛的對流發展，尤其各地山區及近山區平地易有短延時強降雨，並有局部大雨發生機率。

溫度方面，明天各地最高溫皆可來到32至35度，花蓮、高雄、屏東有局部36度以上高溫出現機率，近中午前後紫外線也偏高，提醒民眾外出務必做好防曬，並多補充水分以避免熱傷害。

25日、26日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

氣象局預報員陳伊秀指出，類似天氣將一路延續到下周，並分兩階段。明天至下周二為第一階段，台灣附近為偏南風或東南風，午後熱對流主要以各地山區及近山區平地為主，迎風面的花東地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨。

下周三至下周六（29日至7月2日）為第二階段，太平洋高壓往北偏移，加上南邊水氣上來，除了午後對流發展旺盛，東半部地區全天都會有局部短暫陣雨或雷雨。

至於是否有熱帶擾動發展，陳伊秀說，預計6月30日到7月2日間，南海或菲律賓東方會有熱帶擾動發展，但還要再觀察。