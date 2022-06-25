前副總統陳建仁日前加入民進黨，針對外界紛紛猜測入黨可能是為競選2024年總統，陳建仁回應道「以前身為政務官不適合加入，現在是一位支持民進黨理念、也支持總統蔡英文施政的民間學者，希望執政成績繼續延續。」對此民進黨前立委林濁水直言，學者入黨雖不是禁忌，但避免入黨卻是常態，他除諷刺陳建仁「高見非常奇特」，也「建議」有特別理由的陳建仁「不妨見一部論述」。

林濁水今（25日）晚間在其臉書表示，陳建仁說自己現在才入黨，是因為「以前身為政務官不適合加入政黨，但現在就是一位支持民進黨理念的民間學者，也支持總統蔡英文的施政，希望讓民進黨所有執政成績繼續延續，所以鼓勵大家加入。」而民主國家政務官有黨籍，雖然還談不上「天經地義」，但是絕對是壓倒性的多數。這樣政黨政治和責任政治才明確。

林濁水也指出，相反的，學者入黨也不是禁忌，「知識份子雖然也有特定的價值觀，但是在權力、利益之前保持知識份子的自由立場，避免入黨卻是常態。」林濁水更直言，表示「陳副總統高見非常奇特，與正常民主國家常識很不一樣」，相信一定有特別理由，何妨進一步論述？