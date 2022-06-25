25日晚間花蓮再度發生規模5.1地震，震央位在花蓮縣府南南西方45.8公里處，即為光復鄉陸地，地震深度僅9.9公里，為淺層地震。最大震度花蓮光復4級、南投奧萬大3級、花蓮市區、台東、阿里山、梨山、雲林、宜蘭、斗六、彰化市、嘉義市2級。

各地鄉民也紛紛回報：「埔里超有感」、「台北有感」、「還以為是我錯覺」、「中壢也明顯感受到」、「雲林小晃」、「南投很大」、「台中這邊也不小」。