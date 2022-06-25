今(25日)是「國光女神」蘇心甯（Lala）的40歲生日，她在社群曬出一張比基尼辣照作為紀念，好身材完全不像已經當媽，讓網友都讚嘆不已。

蘇心甯穿上橘色比基尼，大秀腰束奶澎好身材，豐滿上圍呼之欲出，還有纖細蠻腰和腹肌，完全不像已經40歲，她也寫下：「double20，每年生日都是泳裝紀念」，生日福利辣照讓粉絲都驚艷不已。

「史上最強辣媽沒有之一」、「根本少女啊」、「身材保持的真好」、「可以每天都是泳裝紀念嗎？」蘇心甯曾是La New熊的啦啦隊隊員、高雄小姐冠軍，目前育有一個14歲寶貝女兒，而她即使已為人母，身材和臉蛋仍保養得宜。

而蘇心甯個性活潑大方，憑著自然不做作風格，受到大批粉絲追捧，她過去有過一段婚姻，但仍對感情抱持開放態度，對於戀愛和再婚雖然不排斥，但不是想要就能擁有，「要先有對的人出現」。此外，她對另一半的要求是脾氣好會逗她開心，事業比她更有上進心，有聰明的頭腦，可以亦師亦友的相處，有相同的三觀和家庭觀。