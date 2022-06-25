佩甄特地帶小孩來看《獅子王》。（寬宏藝術提供）

温昇豪建議新銳演員多看音樂劇。（寬宏藝術提供）

這群人透露會有一個大企劃，會唱會跳會演，所以來看《獅子王》研習一下。（寬宏藝術提供）

藝人艾成、王瞳、張芸京、溫昇豪、佩甄、蔡佩軒等藝人，今晚到小巨蛋朝聖音樂劇《獅子王》。艾成和王瞳都是第1次看《獅子王》音樂劇，先前2人光是看電影版就哭到不行，非常期待看到真人呈現，也已經準備好衛生紙了。

王瞳最近忙著拍戲，除了偶像劇《決勝的揮拍》也將演出最新8點檔《市井豪門》，被問到前緋聞對象馬俊麟也將加入劇組，會不會有合作？老公艾成先在一旁假裝咳嗽問：「有這件事嗎？」接著替老婆解圍，「這沒什麼，事情已經過去了，我們夫妻是同心的，拍戲遇到我也不擔心。」王瞳則說一切依公司安排：「同一場戲，但公司會安排不同條線。」

王瞳透露最近身體容易疲倦，被懷疑是不是懷孕？艾成竟轉頭逼她，「妳趕快吐一下給他們看。」澄清只是因為拍戲太累。同為選秀節目出身，艾成和張芸京組成「京成兄妹」推出全創作專輯，張芸京笑說2人的聲線完全不搭嘎所以值得期待，現在專輯已錄製完成，正在趕拍MV中；王瞳也全程參與製作，尤其在服裝造型上給2人許多建議。

「好媳婦」佩甄昨也帶著孩子們朝聖，以前在美國念書時有到百老匯觀賞過，但能帶孩子來看還是很新鮮，「這故事有親情、有傳承 最重要是有勇氣，很適合小孩。」

近日閨密小禎大膽秀出只用雙手遮住雙峰的清涼寫真照，佩甄大讚超級美，看到流鼻血，「趁年輕就是趕快拍，她真的很像國際巨星名模風範，又高比例又好 加上有運動身材線條很漂亮，肉都緊緊的」。會不會想解放，跟閨密拚一下？佩甄大笑說：「我怕嚇到公婆啦，而且誰要看好媳婦裸露啦，比基尼已經是底線了。」

温昇豪近日正在拍戲，也特別抽空帶女兒前來觀賞。他自己也演過音樂劇，認為音樂劇的發聲和流行樂不一樣，要把能量投射到每一個觀眾，「小小的身體要承載很大的能量，所以我推薦新銳演員多多來看這種音樂劇。」