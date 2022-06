《空軍雜誌》(Air Force Magazine)24日報導,美國智庫與外交刊物指出,在俄軍加強防空能力之下,烏克蘭無人機愈來愈難發揮作用,正讓美國改變軍事援助的方向,聚焦於砲兵與防空火力等。

根據報導,烏克蘭的土耳其製TB2武裝無人機於戰爭初期發揮關鍵作用,據稱摧毀了不少俄軍戰車與火砲;而該國在無人機策略上的成功,也讓美國有意進一步為其強化相關能力,已援助超過800架無人機,包括RQ-20「美洲獅」(Puma)無人偵察機,以及「彈簧刀」(Switchblade)和「鳳凰幽靈」(Phoenix Ghost)等遊蕩彈藥。

但華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)近期指出,俄軍於烏東地區增加防空系統的行為,已讓烏軍無人機的效用日益受到限制;《外交政策》(Foreign Policy)雜誌則透露,俄羅斯已在靠近烏克蘭的本國邊境部署更多S-300、S-400等長程防空系統,用於削弱烏克蘭的無人機優勢。

雖然五角大廈拒絕對相關報告發表意見,但《空軍雜誌》指出,美國與盟友近期的軍援確實已發生變化,重點轉向烏克蘭於東部地面戰場需要的火砲等重武裝,如美國至今已授權捐贈126門155公厘榴炮、8門「高機動砲兵火箭系統」(HIMARS)等,其中部分正參與作戰。

另外,美國也持續研究如何協助烏克蘭建立防空能力;美國空軍部長肯達爾(Frank Kendall)24日指出,俄羅斯空軍很大程度在戰爭中「缺席」,原因正是烏克蘭於戰術防空的執行上相當成功。