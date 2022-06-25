《空軍雜誌》（Air Force Magazine）24日報導，美國智庫與外交刊物指出，在俄軍加強防空能力之下，烏克蘭無人機愈來愈難發揮作用，正讓美國改變軍事援助的方向，聚焦於砲兵與防空火力等。

根據報導，烏克蘭的土耳其製TB2武裝無人機於戰爭初期發揮關鍵作用，據稱摧毀了不少俄軍戰車與火砲；而該國在無人機策略上的成功，也讓美國有意進一步為其強化相關能力，已援助超過800架無人機，包括RQ-20「美洲獅」（Puma）無人偵察機，以及「彈簧刀」（Switchblade）和「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）等遊蕩彈藥。

但華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）近期指出，俄軍於烏東地區增加防空系統的行為，已讓烏軍無人機的效用日益受到限制；《外交政策》（Foreign Policy）雜誌則透露，俄羅斯已在靠近烏克蘭的本國邊境部署更多S-300、S-400等長程防空系統，用於削弱烏克蘭的無人機優勢。

雖然五角大廈拒絕對相關報告發表意見，但《空軍雜誌》指出，美國與盟友近期的軍援確實已發生變化，重點轉向烏克蘭於東部地面戰場需要的火砲等重武裝，如美國至今已授權捐贈126門155公厘榴炮、8門「高機動砲兵火箭系統」（HIMARS）等，其中部分正參與作戰。

另外，美國也持續研究如何協助烏克蘭建立防空能力；美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）24日指出，俄羅斯空軍很大程度在戰爭中「缺席」，原因正是烏克蘭於戰術防空的執行上相當成功。