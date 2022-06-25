美國佛州(Florida)驚傳夫殺妻的家庭悲劇。一名亞裔男子楊錫辰(Xichen Yang)因不滿護照被燒毀，一氣之下朝妻子喉嚨猛割，爾後將她拖去浴缸放血，牽起手、播著生前最愛的音樂，兇殘行徑令人髮指。

Man, 21, 'slit wife's throat, dragged her into a bathtub and then held her hand as he played her favorite music while she bled to death after she burned his passport'

Florida man Xichen Yang told cops he killed his wife, Nhu Quynh Pham, on Monday in the apartment they shared pic.twitter.com/6Uz3mHcDoX — MassiVeMaC (@SchengenStory) June 23, 2022

綜合外媒《每日郵報》、《紐約郵報》報導，嫌犯是年僅21歲的亞裔男子楊錫辰，在當地一家游泳池從事技術員工作。泳池老闆的兒子表示，週二上午接到楊的電話，說自己拿刀刺傷了老婆，「他死了…我試著湮滅證據…」

據悉夫妻倆當時在家中起了爭執，楊男發現護照被越南籍妻子放火燒掉後，頓時無法壓抑情緒，失控地拿刀朝妻子頸部刺了幾刀，命中喉嚨。變態行徑還沒結束，他事後將人拖入浴室，壓入放滿水的浴缸將近10分鐘，等待血液流乾。一旁放著妻子生前愛聽的音樂，牽起手、凝視她直到心跳停止。

「本來可以阻止這一切的，只要她決定不那麼做…」

確認妻子沒有呼吸後，楊男趕緊清理現場血跡，並打電話給公司坦承一切，然後逃離現場。

警方後來成功將楊男逮捕到案，嫌犯鉅細靡遺的供詞還原殺妻過程，包括用什麼類型的刀、如何把人拖到浴室、凝視倒臥血泊的她等等。更試圖為自己洗白，稱「我不是這樣長大的…」