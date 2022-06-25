美國佛州(Florida)驚傳夫殺妻的家庭悲劇。一名亞裔男子楊錫辰(Xichen Yang)因不滿護照被燒毀，一氣之下朝妻子喉嚨猛割，爾後將她拖去浴缸放血，牽起手、播著生前最愛的音樂，兇殘行徑令人髮指。
綜合外媒《每日郵報》、《紐約郵報》報導，嫌犯是年僅21歲的亞裔男子楊錫辰，在當地一家游泳池從事技術員工作。泳池老闆的兒子表示，週二上午接到楊的電話，說自己拿刀刺傷了老婆，「他死了…我試著湮滅證據…」
據悉夫妻倆當時在家中起了爭執，楊男發現護照被越南籍妻子放火燒掉後，頓時無法壓抑情緒，失控地拿刀朝妻子頸部刺了幾刀，命中喉嚨。變態行徑還沒結束，他事後將人拖入浴室，壓入放滿水的浴缸將近10分鐘，等待血液流乾。一旁放著妻子生前愛聽的音樂，牽起手、凝視她直到心跳停止。
「本來可以阻止這一切的，只要她決定不那麼做…」
確認妻子沒有呼吸後，楊男趕緊清理現場血跡，並打電話給公司坦承一切，然後逃離現場。
警方後來成功將楊男逮捕到案，嫌犯鉅細靡遺的供詞還原殺妻過程，包括用什麼類型的刀、如何把人拖到浴室、凝視倒臥血泊的她等等。更試圖為自己洗白，稱「我不是這樣長大的…」
文章來源：Man, 21, 'slit wife's throat, dragged her into a bathtub and then held her hand as he played her favorite music while she bled to death after she burned his passport'
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