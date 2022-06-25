NBA剛結束選秀大會，魔術用狀元籤選了杜克大學前鋒班凱羅(Paolo Banchero)，霍爾姆格倫(Chet Holmgren)、小賈巴里史密斯(Jabari Smith Jr.)則成為榜眼、探花，而溜馬在第6順位挑走亞利桑納大學前鋒Bennedict Mathurin，他還未打出成績就口出狂言，竟說詹姆斯(LeBron James)需要展現出實力證明比自己強！

Bennedict Mathurin is ready to face the King 👀



(via @BenGolliver) pic.twitter.com/zlDavUHAlj — Bleacher Report (@BleacherReport) June 25, 2022

Mathurin在球季未開打前就抓住了眾人目光，據《華盛頓郵報》記者表示，Mathurin選秀前受訪展現出過人自信，他當時說：「很多人都說詹姆斯很出色，我想看他到底多強，我認為沒人比我更出色，詹姆斯必須向我展示出他比我更強。」此話引來外界議論，雖然他高居首輪第6順位，但本季畢竟還是選秀小年。

Indiana Pacers select Bennedict Mathurin with 6th pick | 2022 NBA Draft Highlights 🎥https://t.co/2VX6su9obH — VCP Hoops (@VCPHoops) June 24, 2022

他更透露期待在開季碰上詹姆斯和湖人，看來之後雙方交手肯定會成為一大焦點。Mathurin今年20歲，身高198公分體重95公斤，是名加拿大球員，過去效力亞利桑納大學，2021-22賽季場均17.7分5.6籃板2.5助攻1抄截0.3火鍋，投籃命中率45%、外線36.9%、罰球76.4%，被評選為《Pac-12》年度最佳球員。