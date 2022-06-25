新莊小火鍋店驚傳砍殺事件 現場客人驚慌逃避（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

新北市新莊區民安西路上的錢都小火鍋店今（25）日晚間發生砍人案件，有2名男子在用餐時突遭8人以刀棍襲擊，一路從店外追砍至店內，2名男子身上有多處刀傷，緊急送醫治療後幸無生命危險；警方已鎖定特定車牌，將持續擴大追捕行兇歹徒。

警方指出，事發在今晚8時30分許，22歲胡姓男子與30歲蕭姓男子到新莊區民安西路上的錢都小火鍋店用餐，當兩人結伴至門口抽菸時，門口突然停下4輛車並走出手持刀棍的8人，結果不久後雙方便爆發衝突，這8名兇嫌不顧當時店內有許多客人用餐，竟一路從店外追砍2人到店內，現場血跡斑斑，場面一度混亂。

8人行兇後隨即搭車逃逸，而遭砍傷的胡男左腰有長14公分、深度約4公分的刀傷，左手掌有約長3公分、深3公分的刀傷，蕭男則是頭部有2處12公分的傷口，意識皆清楚，2人隨後緊急送往亞東醫院急救，幸無生命危險。

目前新莊警分局已成立專案小組進行調查，雙方之間的糾紛為何還尚待釐清，但警方已鎖定四部作案車輛的車號，將會同新北市刑大的警力全力把兇嫌逮捕到案。