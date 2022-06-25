國內出現第一起猴痘確診個案，讓民眾不免恐慌，就有女網友崩潰直呼，猴痘的出現意味著「破相時代」到來，因不慎感染的話，不僅全身上下及臉部會長滿水泡，康復後也容易留下疤痕，「這不能共存！給我好好的守住啊！」

一名女網友24日在網路論壇Dcard以「猴痘來了！破相時代」為題發文，坦言從來沒想到猴痘會這麼快來到台灣，一想到感染猴痘後不僅全身上下會長滿水泡，連臉上都會有，還很容易留下疤痕，讓她忍不住崩潰，「心情真的很煩躁」。

她感嘆，沒想到在這個看臉的時代竟然會有這麼可怕的病毒，「平常光長痘痘就很怕留疤了，現在還給出現猴痘」，直言絕對不能與猴痘共存，一定要好好守住才行。

對此，網友們紛紛回應，「真的是一波未平一波又起，這拜託不要共存欸，新冠就算了這個真的不能開玩笑」、「怕爆！感冒可以但不能全身都是水泡」、「果然是看臉時代，感覺這種會留疤的大家恐慌程度直飆」、「比起新冠，猴痘我真的怕爆欸，尤其是有密集恐懼症的，完全無法接受身上有那些」、「最好不要讓它擴散和繼續入境」。