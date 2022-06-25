35歲華視正妹主播宋燕旻不僅在職場上展現優秀實力，身材也是好的不得了，身材勻稱還有誇張E罩杯，讓她一直深受觀眾支持喜愛；今（25日）宋燕旻和導演老公柯孟融出遊，透露總算不是因為工作才來福隆，分享老公視角的比基尼辣照，好身材全被看光。

宋燕旻是華視當家主播之一，先前分享火辣身材背後超勵志過程，努力從60公斤甩肉瘦了12公斤，激勵不少人，平時在主播台上專業又端莊的形象也深植人心；今日在臉書分享第一次好好在福隆放鬆玩水的心得，渡假感十足讓她心情超愉悅。

到了海邊宋燕旻也不吝嗇展現好身材，直言「夏天就是要陽光沙灘比基尼啊」，上傳多張穿著比基尼和洋裝的美照；其中一張還是「老公視角」，由上往下拍攝，超巨E罩杯雙球呼之欲出，還露出纖細蠻腰，以及白皙滑嫩肌膚，甜美臉蛋加上火辣身材，相當撩人。

宋燕旻海邊大解放引起網友熱情留言，「已羨慕老公」、「主播比基尼穿得這麼辣」、「粉絲吃冰淇淋消暑了」、「太辣了」、「35歲身材維持得太好了吧」、「看了快要噴鼻血」。