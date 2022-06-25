體壇4女神許淑淨、譚雅婷、程文欣以及姜巧文為新節目《超級王牌棒球隊》宣傳。（民視提供）

奧運舉重雙金許淑淨，輕鬆翻轉180公斤大輪胎。（民視提供）

奧運射箭銅牌譚雅婷，成功射穿水球並正中紅色靶心。（民視提供）

《綜藝大集合》日前到台南「草湖寮代天宮」送幸福獎金給鄉親，當婆媽最愛的綜藝天王胡瓜率領主持群出場，現場就響起「尖叫聲」，胡瓜也熱情的對著「尖叫聲」不停揮手示意，看著空無一人的阿翔不解的問：「現場又沒有觀眾，瓜哥你到底在跟誰揮手？」原來，製作單位特意播放〈巨星出場樂〉，想讓胡瓜走路有風。

沒想到來宣傳民視《超級王牌棒球隊》的體壇4女神許淑淨、譚雅婷、程文欣以及姜巧文，出場不只有音樂伴奏，還有一窩蜂的粉絲自帶音效，拼命尖叫，讓胡瓜好氣又好笑地說：「等一下！這些觀眾從哪裡冒出來的，我怎麼都沒有這樣的待遇」，讓人見識這些台灣之光選手魅力驚人，也期待她們放下金牌選手身分，突破自己從零開始挑戰打棒球的實境節目。

節目一開場，胡瓜特別介紹新節目《超級王牌棒球隊》的體壇4女神才能，她們在表演「翻抬180公斤農機輪胎」時，難度之高讓現場所有人驚呼連連，敬業的胡瓜立馬帶著郭忠祐一起挑戰翻抬輪胎，沒想到180公斤的大輪胎一動也不動；接著，台灣唯一的奧運舉重雙金許淑淨，輕輕鬆鬆就翻轉起大輪胎，震撼場面讓全場為之瘋狂，胡瓜也嚇得臉綠直呼不可思議。

接著，製作單位安排「短打挑戰賽」，遊戲規則是用魔鬼氈包住棒球讓投手投出，揮棒者拿著球棒用黏貼方式接球，這關邀請到跆拳道品勢團體組金牌的體壇「周子瑜」姜巧文來挑戰，在新節目《超級王牌棒球隊》中顏值擔當的她露出燦爛的笑容，讓遠東科大的投手小鹿亂撞，意外製造了不少效果。奧運舉重雙金許淑淨也挑戰了短打挑戰賽，在實境棒球節目中果真訓練好手感，輕鬆接到球拿到冠軍，許淑淨拿走6000元高額獎金，獲得滿堂彩。

為了迎接里約奧運射箭銅牌譚雅婷，節目特別設計了「射箭障礙賽」讓她挑戰，在標靶前晃動的水球，挑戰者要同時一箭射穿水球並正中紅色靶心，讓所有藝人說這比挑戰奧運還難，胡瓜說只要能完成任務就送出1萬高額獎金，只見譚雅婷神乎其技，3箭刺穿搖擺中的大、中、小水球並同時正中紅心，體壇女神炫技輾壓全場，讓所有人歡聲雷動，大喊台灣金牌選手真是太厲害了。表現精采的體壇4女神也讓胡瓜大讚是「台灣之光」，開心表示願意為女神們噴16000獎金。