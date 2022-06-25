中國大陸禁止台灣石斑魚輸入，爆出借牌爭議。農委會主委陳吉仲推說，借牌是兩岸農產貿易「陋習」，是在ECFA平台下才有的。立法院國民黨團總召曾銘宗表示，陳身為農業主管機關首長，發現問題應要更積極解決，而不是推卸責任。

國民黨立委呂玉玲則表示，過去民進黨在野時批評ECFA是糖衣毒藥，如今蔡總統執政6年，ECFA仍持續在走，沒有主動終止的想法；石斑魚借牌爭議，農委會一直都知情，卻不去處理，凸顯了蔡政府口嫌體正直態度。

呂玉玲說，民進黨政府對於兩岸來往，有利的就繼續默默做，一出爭議就政治操作、大肆批評，用意識型態去模糊焦點，損失還是辛苦的農漁民。

曾銘宗分析，過去ECFA僅限定特定養殖戶的石斑魚才能銷往大陸，一定有他的背景，可能是因為這些獲核准進口的廠商，過去有經特別認證過，這在國際貿易上並不罕見，有些工業產品經輸入國海關特別認證，通關也會特別快速。

曾銘宗說，除非農委會不要大陸市場，否則陳吉仲既然知道我方在ECFA架構下，目前僅有特定養殖戶的石斑魚能銷往大陸，若希望維持ECFA綠色通道將農漁產品銷往中國大陸，點出借牌問題就要尋求解方。

曾銘宗說，像現在未獲得認證的農漁民、廠商的農漁產，農委會與陸委會就要研究看能不能透過既有管道，也協助取得大陸認證？過程中也希望大陸能協助開放，讓我方農漁產品能更多銷往大陸，大陸民眾也能有更多優質農漁產品可選擇。