中國大陸日前以檢出禁藥為由，全面禁止進口台灣石斑魚，經漁業署追查認定，我國籍2艘漁船運搬石斑魚來源的養殖漁民與裝卸清單所載養殖漁民不符，已違反「漁船運搬養殖活魚管理辦法」規定，各核處新臺幣15萬元罰鍰，同時漁業署痛批，該2漁船違規已不是第一次，嚴重損害我國水產品內外銷形象，該事件曝光之後，也引爆網友怒火，直言「這根本台灣之恥」，引發討論。

兩岸雙方在1999年簽定「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，提供兩岸農產品貿易檢疫檢驗聯繫溝通平台，漁業署在2014年訂定「輸大陸地區石斑魚養殖場登錄管理作業要點」，輔導有意願的養殖漁民依要點辦理登錄管理作業，並公告「輸大陸地區石斑魚養殖場合格登錄名單」，而我國漁船運搬養殖活魚至中國大陸地區均依「漁船運搬養殖活魚管理辦法」取得作業許可，漁船出港前需申請當航次裝卸清單，內容需載明當航次共同合作運搬養殖漁民、及其生產養殖活魚之種類及運搬數量。

漁業署提及，該2艘漁船前於2021年底曾發生類此事件，漁業署已依法核處「海○」漁船18萬元及「金○○26號」漁船6萬元罰鍰有案，該2漁船再次違規，已嚴重損害我國水產品內外銷形象，亦影響廣大養殖漁民及相關周邊產業生計，故加重處分罰鍰金額至最高15萬元。

而該事件曝光後，網友們都紛紛在相關新聞連結及PTT論壇留言指出「才罰十幾萬，換牌一票賺幾百萬吧」、「外銷金額十幾億，只罰15萬？」、「說個笑話，重罰15萬」、「才15萬，繼續心存僥倖」、「被抓到罰15萬，沒抓到賺幾百萬，難怪人家要用」、「罰15萬就沒事了，真划算」、「民進黨執政齁，這根本台灣之恥，國際形象都被壞掉了」、「只罰十幾萬就是姑息」。