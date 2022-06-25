男星庾澄慶（哈林）和前妻伊能靜的20歲「小哈利」庾恩利2021年8月以「En-Li恩利」宣布正式出道，先前扮女裝引起高討論度，更曾大方回應穿女裝一事「衣服只是衣服而已」，率性做自己態度被讚爆；哈林25日發文曬出3個小孩合照，包括放暑假從美國返台的恩利，用5個驚嘆號看出他有多開心。

恩利從小因為星二代身分就受到關注，長大後更跟隨爸媽腳步踏入演藝圈，也以多次扮女裝爆紅，精緻臉蛋和纖細身材，變身後的他妖嬈嫵媚模樣不輸真正的女生；而恩利原本在美國求學，最近趁著暑假返台，哈林發文曬小孩照，發現恩利也在其中。

哈林25日在臉書發文曬出3個小孩合照。(圖/ 摘自庾澄慶臉書)

哈林和伊能靜結束婚姻關係後，和前主播張嘉欣再婚組建新家庭，婚後先後生下一個女兒和小兒子；哈林25日在臉書上傳的照片中，看到恩利陪弟弟妹妹玩，看起來相處融洽，他也寫到「三大！三小！三代同堂！好久沒有六人全員集合！開心！」，簡短幾個字中就使用5個驚嘆號，藏不住他的好心情。

粉絲們看到哈林的小孩們玩在一起的畫面，也紛紛感動地說，「幸福不言而喻」、「大葛格回來了」、「這是幸福爸爸的視角，充滿了愛」、「好溫馨喔，哈林哥很幸福唷」、「難得看到小朋友們的身影，好溫馨有愛」。